Липецк, 15 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Липецкой области 15 августа выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом — на 30 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы за сутки 10 человек. Всего зарегистрировано 155 тыс. 455 случаев заражения.

За весь период наблюдения 150 тыс. 8 человек выписаны, в том числе 18 — за последние сутки.

За весь период скончались 3814 человек. Подтвержден один новый летальный случай.