* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 15 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер после захвата нескольких кишлаков силами Фронта сопротивления Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники женщин и детей в ряде районов этой провинции. Это произошло после отступления из долины Абдуллахейль в уезде Дара. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокированы в некоторых частях уезда Дара в связи с тем, что дороги размыты наводнением, и в настоящее время окружены силами Фронта сопротивления.

Подкрепление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (около 100 боевиков) также попало в засаду, устроенную силами Фронта сопротивления. В засаде радикалы понесли потери, но точное число пока не известно.

Следует отметить, что утра 15 августа в нескольких районах Панджшера идут ожесточённые бои.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления официально ничего не сообщили.