Джакарта, 15 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Индонезия может стать центром геотермальной промышленности мирового масштаба, сообщает Antara.

Demis.nl Индонезия на карте мира

Ахмад Юниарто, глава PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), входящей в состав Pertamina power и нового субхолдинга возобновляемых источников энергии в Джакарте, заявил, что центр мировой геотермальной промышленности обеспечит энергетическую безопасность.

«Индонезия обладает большим потенциалом для геотермальной энергии из-за обилия ресурсов. Электроэнергия, вырабатываемая из геотермальной энергии, также очень стабильна и конкурентоспособна», — заявил Ахмад Юниарто.

На сегодняшний день индонезийская компания занимает первое место в управлении геотермальной энергией с установленной мощностью 1887 МВт. В 2030 году компания может внести свой вклад в сокращение выбросов на 9 млн тонн CO2 в год и планирует войти в тройку крупнейших компаний по производству геотермальной энергии в мире.