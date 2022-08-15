Одинцово, Московская область, 15 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в рамках спецоперации сражаются за страну и за мирную жизнь в республиках. Об этом в ходе форума «Армия-2022» заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской Народных Республиках», — сказал Путин.

По его словам, российские солдаты «выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса».