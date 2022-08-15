Москва, 15 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 7:4.

Хоккей

В составе «Ак Барса» хет-трик оформил нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Ещё по шайбе забросили защитник Никита Лямкин и форварды Михаил Глухов, Александр Радулов и Александр Бурмистров.

В составе «Спартака» дубль на счету нападающего Дмитрия Злодеева. Также отличились форварды Илья Талалуев и Дмитрий Архипов.

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