Одинцово, Московская область, 15 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за современное оружие, которое есть на вооружении ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу ещё раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием», — сказал Путин 15 августа, выступая на открытии форума «Армия-2022» и Армейских международных игр.

Он отметил, что российские военнослужащие вместе с восками республик «шаг за шагом освобождают земли Донбасса».