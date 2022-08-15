Белгород, 15 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Белгороде продолжается ремонт частных домовладений, повреждённых 3 июля в результате обстрела города «Точкой-У» со стороны Украины, сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе мэрии.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Эпицентр разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.

Работы завершены на 82 объектах, в том числе в домах на несколько квартир. С собственниками ведётся индивидуальная работа. Жильцам тех домовладений, которые не подлежат восстановлению, предоставлен выбор: либо строить дома на прежнем месте, либо приобрести другое жилое помещение.

«На сегодня приобретено пять квартир, четыре находятся в стадии купли-продажи. Еще трём семьям подбирают жильё. Остальные 11 собственников решили восстанавливать дома на тех же земельных участках», — уточнили в администрации.

Все повреждённые многоквартирные дома, а это 522 квартиры, восстановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 3 июля со стороны Украины были выпущены три баллистические ракеты «Точка-У», средствами ПВО их успешно ликвидировали. Обломки упали в центр города, эпицентр событий пришёлся на частные дома, погибли пять человек.