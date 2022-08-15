Оренбург, 15 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Из Оренбургской области в Казахстан пытались незаконно вывезти свыше 25 тыс. литров нефтепродуктов, сообщили 15 августа в пресс-службе Самарской таможни.

Самарская таможня Нефтепродукт

Таможенники задержали автоцистерну, в которой перевозилось более 25 тыс. литров смазочной жидкости «Эмульсол ЭКС-АТ». При этом продукция была не задекларирована.

Экспертиза показала, что за границу пытались вывезти смазочно-охлаждающую жидкость на основе минерального масла. Ее рыночная стоимость составила около 1,5 млн рублей.

В отношении отправителя товара возбуждено административное дело. Груз арестован.

Стоит отметить, согласно соглашению, заключенному между правительствами России и Казахстана, вывозимые нефть и нефтепродукты подлежат обязательному декларированию.