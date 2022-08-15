Анадырь, 15 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. На выставке «УлицаДальнегоВостока-2022» Чукотка расскажет гостям и участникам Восточного экономического форума во Владивостоке об особенностях края, потенциале региона, культуре, быте и традициях коренных жителей, а также представит местную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

ИА REGNUM ВЭФ

«Основная задача экспозиции — погрузить гостя в атмосферу, где человек живет в гармонии с суровой первозданной природой Арктики. Также мы покажем, какие масштабные проекты реализуются в нашем регионе», — отметилРоман Копин, губернатор Чукотки.

В центральной экспозиции расскажут о проектах, реализуемых на Чукотке, среди которых фестиваль «Берингов пролив», полумарафон «Бегу по Арктике» и глэмпинг-база «Умка». Интерактивная зона продемонстрирует деятельность Баимской горнодобывающей компании и ее достижения. Представители Чукотки покажут проект этнопарка «Нуналихтак», реализуемый в посёлке Эгвекинот, представляющий собой реконструкцию традиционного поселения морских охотников 17−19 веков с национальными постройками. Помимо этого, на форуме выступят творческие группы, а также гостям предложат национальные деликатесы и напитки.

«Чукотка расскажет о своих уникальных природных памятниках: Лоринские горячие источники, мыс Ванкарем и памятник природы Ключевой. Им посвящена выставочная экспозиция, оформленная фотографиями пейзажей и видеофонами в «окнах-иллюминаторах» внутри стены. Также в архитектурный ансамбль будет органично вписана яранга — чукотское национальное жилище», — указано в сообщении.

Отметим, что VII Восточный экономический форум-2022 состоится в период с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Это международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

РанееИА REGNUM сообщало, что представители 40 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в 5 по 8 сентября во Владивостоке.

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