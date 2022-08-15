Одинцово, Московская область, 15 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Россия поддерживает всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Армия-2022».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое, всестороннее развитие военно-технического сотрудничества», — сказал Путин.

По его словам, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, «это особенно важно».