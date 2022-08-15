Казань, , 15:27 — REGNUM В Татарии проведут изъятие свиней и продуктов свиноводства на территориях фермерских и личных подсобных хозяйств, попавших в зону карантина из-за африканской чумы свиней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Свиньи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, свиней изымут в селах Кильдеево, Федяево, Коргуза, в деревнях — Уланово, Харино, а также в личных подсобных хозяйствах Спасского района.

К работе по проведению изъятия животных подключат специальную комиссию.

ИА REGNUM напоминает, три очага африканской чумы свиней выявили в Верхнеуслонском и Спасском районах Татарии. На территориях эпизоотических очагов, угрожаемых зон и зоны наблюдения с 11 августа установили карантин. В зону наблюдения попали 22 района республики.

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