Москва, 15 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В понедельник, 15 августа, стартовал прием заявок для молодых ученых и педагогов на участие во Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности», приуроченной к 20-летию Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Экспедиция реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

АНО «Россия — страна возможностей» От Учителя к Ученому

В рамках Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» отобранные на основе конкурса молодые ученые — педагоги, историки, психологи, культурологи, этнографы, политологи, филологи, социологи, журналисты и другие специалисты в сфере гуманитарных и социальных наук — в составе межрегиональной научно-исследовательской проектной группы отправятся к лучшим педагогам из всех регионов России, чтобы собрать их уникальные авторские практики, методики и технологии формирования гражданской идентичности подрастающего поколения. Педагоги-носители практик также будут отобраны на основе конкурса.

Конкурс по формированию межрегиональной научно-исследовательской проектной группы молодых ученых и специалистов и конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта продлятся до 30 сентября 2022 года. Оставить свои заявки можно на сайте проекта.

Партнерами-организаторами Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, президентская платформа «Россия — страна возможностей», ОАО «Российские железные дороги», Российское историческое общество, фонд «История Отечества», АНО «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна» и Российский государственный гуманитарный университет.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков отметил: «Для молодых ученых — специалистов университетов и аспирантов — экспедиция даст возможность получить ценный опыт работы в междисциплинарных исследованиях, которые в дальнейшем могут стать фундаментом для их научной деятельности. Ожидаем, что экспедиция, направленная на объединение ресурсов науки, широкой практики и просветительства, станет частью вклада в развитие российского образования и педагогики».

По итогам стартовавших конкурсов в октябре 2022 года будут объявлены победители по выявлению лучшего педагогического опыта — учителя школ, педагоги университетов и профессиональных образовательных организаций, педагоги дополнительного образования. Также будет сформирован состав межрегиональной научно-исследовательской проектной группы молодых ученых и специалистов, которые уже в 2023 году, объявленном Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, отправятся в путешествие по России для детального сбора педагогических практик.

«Конкурсу «Моя страна — моя Россия» в следующем году исполнится 20 лет. За эти годы он объединил вокруг себя большое сообщество школьников, студентов, педагогов-новаторов и исследователей — инициативных молодых людей из каждого уголка России, готовых делиться своим опытом и создавать новые совместные проекты федерального масштаба. Одним из них и стала Всероссийская просветительская экспедиция «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности». Здорово, что к экспедиции смогут присоединиться представители самых разных проектов платформы: участники всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования» — поделиться своими педагогическими практиками, выпускники программ Мастерской управления «Сенеж» и члены клуба Лидеров России «Эльбрус» — принять участие в работе исследовательских групп, а участники проекта «ТопБЛОГ» — рассказать о самых ярких учителях», — отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров .

Символ Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» выбрали члены сообщества Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Ей стала Птица общероссийской гражданской идентичности — собирательный образ птиц из всех уголков страны, отражающий единство духа народов России.

Научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» и научный руководитель Экспедиции? доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала: «Как воспитать гражданина? Этот вопрос волнует и педагогов-практиков, и представителей науки. У сообщества конкурса есть фраза-символ, которая сопровождает наших участников и экспертов на протяжении почти 20 лет — «Большой путь начинается с малой родины». В ней мы и находим нужные ответы. Чувство неразрывной связи с местом, где ты родился и вырос, чувство ответственности за родную землю, воспитание деятельностного патриотизма, через конкретные большие и малые дела, а не слова, взращивают в человеке Гражданина. «Моя страна – моя Россия» объединяет большое сообщество педагогов, носителей уникальных практик, авторских методик и технологий гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Экспедиция позволит не только собрать накопленный за многие годы опыт, но и тиражировать его на всю страну. Уже до конца 2022 года мы сформируем список носителей уникальных педагогических практик и состав исследовательской группы, которая отправится на «полевые» работы в 2023 году».

Победители конкурсов — педагоги и молодые ученые, впервые встретятся в декабре 2022 года в рамках Всероссийского научно-практического коллоквиума «От учителя к Учёному. Дорогами гражданственности», на котором будет презентован маршрут предстоящей Экспедиции.

Одним из партнеров-организаторов Экспедиции выступит ОАО «Российские железные дороги». Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов отметил: «В 2022 году ОАО «РЖД» совместно с конкурсом «Моя страна — моя Россия» запустили совместную номинацию «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», участниками которой стали 1838 молодых людей с инициативами по совершенствованию и развитию железнодорожного транспорта. Компания не ограничивается конкурсным форматом — вместе мы реализуем мероприятия во всероссийских детских центрах и поддерживаем педагогическое сообщество, популяризируя в высшей степени достойный труд учителя. Всероссийская просветительская экспедиция «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» станет основным совместным проектом в данном направлении. В течение всего 2023 года группа молодых исследователей будет собирать и тиражировать лучшие практики педагогов со всей страны. И, конечно, большая часть путешествия пройдет в поездах. ОАО «Российские железные дороги» и конкурс «Моя страна – моя Россия» — ровесники, в следующем году мы будем отмечать своё 20-летие, которое, уверен, пройдет насыщенно и плодотворно!»

«Знание и уважение истории своего Отечества, культуры народов своей страны является основообразующим фактором формирования общегражданской идентичности у подрастающего поколения. Потому, уверен, Всероссийская просветительская экспедиция «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» будет особенно актуальна для педагогов-историков и молодых исследователей. Продолжая доброе сотрудничество со Всероссийским конкурсом «Моя страна — моя Россия», мы планируем комплексно включиться в реализацию экспедиции и приглашаем присоединиться к ней членов региональных отделений Российского исторического общества и всех участников наших проектов», — рассказал Константин Могилевский , председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества».

Главным итогом Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» станет издание «Живой педагогической энциклопедии», в которой будут собраны все лучшие педагогические практики, технологии и методики формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения, а также истории успеха педагогов со всей страны.

Подать заявку на участие в конкурсах, а также подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности».

Конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».