Москва, 15 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В основном все IT-компании делятся на разработчиков, интеграторов и предоставляющих услуги. За чистку реестра IT-компаний взялись из соображения дать тем, кто реально является IT-компанией больше возможностей для быстрого роста и развития, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Александр Тимофеев.

Правительство Иркутской области IT-специалисты

«Также чистка нужна доя того, чтобы исключить тех, чья деятельность, согласно ОГРН, не относится к сфере IT.

Вот только часть компаний, видя выгоды от налоговых льгот и иные привилегии для IT-компаний, стали проводить реорганизацию в виде выделения из общей структуры отдельного подразделения, либо создания компаний «дочек» с основным деятельности IT-сферы.

Именно это делает актуальным создание такого совета по чистке реестра IT-компаний», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры России планирует создать совет для чистки реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот.

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