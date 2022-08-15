Кемерово, 15 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Ленинском районе Кемерова началось строительство инфекционной больницы на 320 коек, в том числе 18 реанимационных. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

Строить больницу будут в два этапа: сначала возведут корпус клинической лаборатории площадью 200 кв. м. и очистные сооружения канализационных стоков. Окончание первого этапа — 2023 год. На сегодняшний день готов фундамент корпуса лаборатории, начался монтаж металлоконструкций.

На втором этапе возведут стационар, станцию дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускные пункты, кислородную станцию, дизель-генераторную, очистные сооружения ливневых стоков, котельную. Окончание работ — 2025 году.

Отметим, что, согласно планам, ежегодно специализированную медицинскую помощь в инфекционной больнице смогут получать 11 тысяч пациентов.