Донецк, 15 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали посёлок Зайцево (южное) в ДНР. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 14:45 из Николаевки Второй открыли огонь по посёлку Зайцево (южное). Выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.