Сеул, 15 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Автор сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк рассказал, чего стоит ждать от проекта в будущем. Об этом сообщил портал Looper 15 августа.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ в роли Сон Ки Хуна

«Я создал сериал так, чтобы намекнуть о том, что в кальмара играют не только в Корее. Об этом можно узнать из разговора VIP-гостей. Они утверждают, что корейская игра в этот раз интересная, а это значит, что есть и другие», — заявил Дон-хёк. Он также отметил, что изначально планировал расширить вселенную «Игры в кальмара», дав другим странам возможность снимать собственную версию шоу.

Напомним, первый сезон «Игры в кальмара» вышел в сентябре 2021 года. Премьера продолжения сериала намечена на начало 2024 года.