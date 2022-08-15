Москва, 15 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Ситуация с ростом доли импорта в России, действительно, парадоксальная, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Julian Buijzen Китайские товары

«По данным ЦБ РФ, на фоне санкций падение импорта за II квартал 2022 составило всего 22,4% г/г (-20,9 млрд руб.) по сравнению с ростом на 12% г/г за I квартал 2022 (+9,6 млрд руб.). Таким образом, за первое полугодие импорт составил 161,1 млрд руб. по сравнению с 172,3 млрд руб. за аналогичный период год назад (- 6,5% г/г).

Рост доли импорта с 17,4% в первом квартале 2022 года до 19,8% во втором связано с тем, что предприниматели начинают адаптироваться к ограничениям, начинают работу новые логистические каналы.

Быстрее других адаптируется потребительский сектор. Даже те потребители, которые ранее отказывались от некоторых брендов, решили их приобрести. Это проявилось в росте совокупных продаж импортной одежды и обуви с 38,2% до 45,6%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля импорта в оптовой торговле продуктами, одеждой, коммуникационным и информационным оборудованием в России во II квартале 2022 года увеличилась.

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