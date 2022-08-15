Уфа, 15 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Широкомасштабную акцию «Внимание — дети!» проводят сотрудники ГИБДД в Башкирии. Об этом 15 августа сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов.

61.мвд.рф Сотрудник ГИБДД Ростовской области

Сообщается, что акция, направленная на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием детей в преддверии и во время нового учебного года, будет проходить в республике с 15 августа по 9 сентября 2022 года.

Сотрудники ГИБДД будут проводить как разъяснительную, так и профилактическую работу по обеспечению безопасности школьников.

«В период проведения мероприятий маршруты патрулирования экипажей ДПС будут максимально приближены к образовательным учреждениям», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом 2022 году сотрудники ГИБДД начали проверку технического состояния пассажирских автобусов.