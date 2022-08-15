Активисты МГЕР провели протестную акцию у посольства Латвии в Москве
Москва, 15 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии» провели протестную акцию у посольства Латвии в Москве.
МГЕР
Митинг у здания посольства Латвии в Москве
Молодогвардейцы выразили протест против решения о сносе памятника «Освободителям Риги», о чем недавно заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире телеканала LTV.
Более 100 человек присоединились к акции сегодня. Об этом рассказал Председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.
«В годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды ценой собственных жизней боролись за свободу Латвии. А сегодня власти Риги хотят снести и полностью уничтожить памятник «Освободителям Риги». Это значит забыть нашу общую историю. Мы категорически против таких решений. Поэтому сегодня мы вышли к Посольству Латвии, чтобы в очередной раз напомнить их властям, какой ценой была завоевана Великая Победа», — рассказал Антон Демидов.