Москва, 15 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии» провели протестную акцию у посольства Латвии в Москве.

МГЕР Митинг у здания посольства Латвии в Москве

Молодогвардейцы выразили протест против решения о сносе памятника «Освободителям Риги», о чем недавно заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире телеканала LTV.

Более 100 человек присоединились к акции сегодня. Об этом рассказал Председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.