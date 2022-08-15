Донецк, 15 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 14:23 украинские войска открыли огонь с позиций в Марьинке (западная часть города). По Петровскому району Донецка выпущено десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Макеевку.