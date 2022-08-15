Иран ответит на предложения ЕС по ядерному соглашению к полуночи 15 августа
Тегеран, 15 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Иран ответит на представленный Евросоюзом «окончательный» текст соглашения по возобновлению ядерной сделки к полуночи 15 августа, сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян, призвав Соединенные Штаты проявить гибкость для решения оставшихся вопросов, как передает агентство Reuters.
«Мы не хотим достичь такого соглашения, которое через 40 дней, два месяца или три месяца не будет выполнено на местах… Мы сказали им, что наши границы допустимого должны соблюдаться, — сказал Амир-Абдоллахиян. — В частности, есть три вопроса… Если эти три вопроса будут решены, мы сможем достичь соглашения. Но если пакт не удастся возобновить, это не будет концом света».
Также Амир-Абдоллахиян сказал, что ближайшие дни будут очень важными.
«Нам понадобятся дополнительные переговоры, если Вашингтон не проявит гибкость в решении оставшихся вопросов… Как и у Вашингтона, у нас есть свой план Б на случай, если переговоры провалятся», — заявил он.
ЕС как координатор ядерных переговоров Ирана с мировыми державами заявил на прошлой неделе, что представил «окончательный» текст соглашения после четырех дней непрямых переговоров между американскими и иранскими официальными лицами в Вене.