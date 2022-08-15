Тегеран, 15 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Иран ответит на представленный Евросоюзом «окончательный» текст соглашения по возобновлению ядерной сделки к полуночи 15 августа, сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян, призвав Соединенные Штаты проявить гибкость для решения оставшихся вопросов, как передает агентство Reuters.

Hossein Ostovar АЭС в Бушере. Иран

«Мы не хотим достичь такого соглашения, которое через 40 дней, два месяца или три месяца не будет выполнено на местах… Мы сказали им, что наши границы допустимого должны соблюдаться, — сказал Амир-Абдоллахиян. — В частности, есть три вопроса… Если эти три вопроса будут решены, мы сможем достичь соглашения. Но если пакт не удастся возобновить, это не будет концом света».

Также Амир-Абдоллахиян сказал, что ближайшие дни будут очень важными.

«Нам понадобятся дополнительные переговоры, если Вашингтон не проявит гибкость в решении оставшихся вопросов… Как и у Вашингтона, у нас есть свой план Б на случай, если переговоры провалятся», — заявил он.

ЕС как координатор ядерных переговоров Ирана с мировыми державами заявил на прошлой неделе, что представил «окончательный» текст соглашения после четырех дней непрямых переговоров между американскими и иранскими официальными лицами в Вене.