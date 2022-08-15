Гаага, Нидерланды, 15 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Суд в Гааге (Нидерланды) 17 ноября вынесет решение по делу о крушении Boeing рейса MH17на Украине в 2014 году. Об этом 15 августа говорится в Twitter суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение рейса MH17

«Суд объявляет, что 17 ноября 2022 года было выбрано в качестве предварительной даты вынесения решения по уголовному процессу MH17», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года в зоне противостояния между украинскими войсками и силами ДНР и ЛНР. В результате крушения лайнера погибли 298 человек.

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