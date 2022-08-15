Пермь, 15 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Перми полиция выявила подпольный цех по производству контрафактного моторного масла. Изъято свыше 95 тонн фальсифицированной продукции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Avtosreda.ru Моторное масло

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»). В нелегальном производстве моторного масла подозревают пять человек. Они находятся под подпиской о невыезде.

Цех несколько лет действовал в промышленной зоне города. Недорогое масло закупалось оптом, разливалось в канистры, которые брендировали этикетками с названиями известных международных производителей.

«Полицейские провели осмотр производственного и складского помещений. Обнаружено и изъято более 95 тонн готовой к продаже фальсифицированной продукции, 113 тонн сырья для ее производства, 40 тысяч пустых канистр различного объема и порядка 30 тысяч этикеток», — сказала Ирина Волк.