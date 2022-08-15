В Перми выявлено производство контрафактного моторного масла
Пермь, 15 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Перми полиция выявила подпольный цех по производству контрафактного моторного масла. Изъято свыше 95 тонн фальсифицированной продукции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»). В нелегальном производстве моторного масла подозревают пять человек. Они находятся под подпиской о невыезде.
Цех несколько лет действовал в промышленной зоне города. Недорогое масло закупалось оптом, разливалось в канистры, которые брендировали этикетками с названиями известных международных производителей.
«Полицейские провели осмотр производственного и складского помещений. Обнаружено и изъято более 95 тонн готовой к продаже фальсифицированной продукции, 113 тонн сырья для ее производства, 40 тысяч пустых канистр различного объема и порядка 30 тысяч этикеток», — сказала Ирина Волк.