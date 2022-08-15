Новосибирск, 15 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Уровень патогенности COVID-19 необходимо пересмотреть. С таким предложением выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мне кажется, уже назрел момент по пересмотру уровня патогенности COVID-19, чтобы как-то облегчить работу наших медиков — отказаться от этих масок, костюмов инфекциониста», — цитирует «Коммерсантъ Сибирь» Травникова.

При этом, по данным руководителя новосибирского управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, четвертую неделю в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19. За неделю выявлено 1199 новых носителей коронавируса — почти в полтора раза больше, чем неделей ранее.