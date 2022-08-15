Москва, 15 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Структура мировой торговли меняется. Потенциально способен изменится и объём торговли России с Афганистаном, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Александр Тимофеев.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

«Ещё в 2020 году объёмы экспорта и импорта были достаточно невелики: 0,045% и 0,002% соответственно. Экспортировались подсолнечное масло ($68 млн), топливо и нефтепродукты ($31 млн), а также лесоматериалы ($25 млн), ввозились в основном продукты сельского хозяйства: изюм, миндаль, мех ягнят и масличные растения.

Это немного, но не стоит забывать, что Афганистан обладает полезными ископаемыми на $1 трлн (железо, меди, литий) и географическим положением, позволяющимся связать Центральную и Южную Азию.

Что касается именно поставок нефти и газа, то это масштабный, но сложно реализуемый проект. Ранее планировался газопровод ТАПИ, через который можно было бы поставлять газ именно в Афганистан, но через Туркмению.

В 2021 году об увеличении поставок заявлял Иран, но фактически объём поставленной нефти оказался меньше. Почти 1 миллион баррелей — это около 2,5 тыс. цистерн, которые надо доставить.

Реализация такого масштабного проекта может сопровождаться логистическими трудностями. Афганистан также является зоной инвестиционных интересов Китая», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи заявил, что власти Афганистана намерена закупить почти 1 миллион баррелей российской нефти.

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