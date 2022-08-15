Канберра, 15 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Кубинский художественный фильм «Невинность» режиссера Алехандро Хиля, показанный на XVII фестивале латиноамериканского кино в Австралии, был тепло встречен зрителями. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Куба

Фильм представил посол Кубы в Австралии Ариэль Лоренсо Родригес, отметил кинематографическое качество киноленты и историческое значение для Кубы событий, о которых рассказывается в сюжете.

Он также поблагодарил Кубинский институт кинематографического искусства и режиссера Хиля за поддержку и предоставленные возможности, благодаря которым стало возможным привезти фильм в Австралию.

Члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Канберре, жители Кубы, сотрудники МИД Австралии, а также группа сотрудников кубинского посольства присутствовали на показе фильма, снятого в 2018 году и основанного на реальных событиях — казни испанской короной восьми студентов-медиков в 1871 году.