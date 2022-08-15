Кишинёв, , 14:58 — REGNUM Кишинёв не может согласиться на независимость Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 15 августа в интервью телеканалу Jurnal заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

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«Если вы посмотрите на их (Приднестровские, прим. — ИА REGNUM) карты, то увидите, что, по их мнению, не только территории, контролируемые сейчас неконституционными властями Приднестровья, но и еще восемь населенных пунктов должны стать частью ПМР», — сказал вице-премьер.

Он также назвал нереальными призывы признать независимость Приднестровья, если там согласятся отдать под контроль Кишинёва Бендеры. Кроме того, молдавские власти не хотят иметь рядом территорию, полностью вышедшую из-под контроля.

«Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведёт только к большей нестабильности в регионе», — заявил Серебрян.

При этом вице-премьер не согласен с утверждениями, что приднестровский конфликт помешает Молдавии войти в состав Евросоюза. В качестве примера Серебрян привёл Кипр, который вошёл в состав ЕС, хотя государство фактически является разделённым. Он также заявил, что нужно менять менталитет жителей ПМР.

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