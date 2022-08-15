Москва, 15 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Общественные штабы в регионах продолжают мониторить соблюдение избирательных прав граждан. На неделе в регионах прошла серия экспертных мероприятий, посвященных оценке первого этапа избирательной кампании — выдвижения и регистрации кандидатов. Эксперты отметили высокий уровень конкуренции и политической культуры, а также рассказали об особенностях электорального процесса на фоне спецоперации на Украине. Параллельно с этим штабы ведут работу по обучению наблюдателей и организации взаимодействия с общественными организациями и политическими партиями.

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Напомним, в рамках ЕДГ 11 сентября 2022 года выборы в законодательные органы власти пройдут в 6 регионах — в Республике Северная Осетия-Алания, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

В 14 регионах жители выберут себе глав субъектов РФ. Губернаторов будут выбирать: Республика Карелия, Удмуртская Республика, республики Бурятия и Марий Эл, а также Владимирская область, Калининградская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Ярославская, Кировская области.

Жители административных центров (столиц) будут выбирать своих депутатов. Такие выборы пройдут в 12 субъектах РФ: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Алтайский край, Республика Алтай, Камчатский и Приморский края; Омская, Тверская, Кировская, Курская, Псковская, Ярославская области.

Граждане 7-ми регионов смогут проголосовать с помощью электронного голосования. Москва также сможет выбрать муниципальных депутатов посредством дистанционного голосования, разработанного на собственной платформе. Всего будет распределено 31 тыс. мандатов и выборных должностей.

Итоги выдвижения и регистрации кандидатов обсуждались на круглых столах и заседаниях общественных штабов Владимирской, Кировской, Новгородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Томской и Псковской областях, в Краснодарском крае, в Удмуртской Республике и в Приморском крае.

В целом, эксперты отметили существенный уровень конкуренции на выборах и широкую представленность политических партий. Был отмечен и беспрецедентно низкий процент отказов в регистрации кандидатов как на выборах глав регионов, так и на выборах в региональные заксобрания и муниципальные советы, а также — высокий уровень политической культуры кандидатов и избиркомов.

К настоящему моменту не было зафиксировано серьезных спорных ситуаций, констатировали участники мероприятий. Как отметила член Общественной палаты Томской области Вера Долженкова, «таких интеллигентных выборов» в регионе еще не было.

Помимо этого практически во всех регионах эксперты констатировали, что кампания проходит в условиях обновления конфигурации российской партийной системы и на фоне проведения спецоперации российских вооруженных сил на Украине. При этом все процедуры реализуются в четком соответствии с законом, на порядок проведения выборов ситуация связанная со спецоперацией, не повлияла.

Как отметил руководитель мониторинговой группы Общественного штаба в Приморском крае, член Общественной палаты России Валентин Лабонин, «специфика выборов на фоне спецоперации заключается в консолидации общества».

«Мы наблюдаем патриотический подъем среди населения, и надеемся, что политические партии, участие которых в нашем крае усилилось, также продемонстрируют эти тенденции», — сказал он.

В Новгородской и Саратовской областях, а также Удмуртской Республике участие в дискуссионных мероприятиях принял член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Он, в частности, призвал собравшихся вести мониторинг всех стадий избирательного процесса, усилить информирование избирателей, содействовать созданию равных условий для всех участников выборов.

Исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член ОП РФ Алена Булгакова выступила на круглом столе во Владимирской области. Она обратила внимание на то, что в регионе все выдвинутые на губернаторские выборы кандидаты были зарегистрированы, что «говорит о здоровом подходе, о здоровом интересе, и о реальной поддержке кандидатов». Она также сообщила, что все случаи отказов в регистрации в других регионах были тщательно проверены экспертами. Помимо этого Алена Булгакова рассказала о подготовке обновленных методических материалов для общественных наблюдателей, которые, как ожидается, будут представлены 16 августа.

Параллельно с экспертным обсуждением первого этапа избирательной кампании общественные штабы в регионах вели активную работу по набору и обучению наблюдателей.

Так, в Архангельской области первый обучающий семинар прошел 12 августа.

«Мы поставили цель подготовить примерно 1000 наблюдателей. Формы обучения разные, это семинары, онлайн-обучение, а также видеоуроки. Нужно качественно подготовить людей, чтобы они были готовы к любым ситуациям. Наблюдатель должен увидеть возможное нарушение и сообщить о нем в соответствующую инстанцию», — рассказал председатель Общественного штаба региона Евгений Шевчук.

В Московском штабе планируют подготовить к 11 сентября порядка 10 тысяч наблюдателей. Обучающий курс для них стартует 24 августа. К настоящему моменту в штаб поступило уже более 5 тысяч заявок, рассказал глава штаба столицы Вадим Ковалев. По его словам, тренинги будут проходить как в онлайн-форме, так и в очной.

В Северной Осетии обучение наблюдателей стартовало с 4 августа. В Алагирском районе подготовка наблюдателей уже завершилась.

«В ходе образовательной программы будущих наблюдателей познакомили с особенностями новых форм голосования, основами законодательного регулирования избирательного процесса. Кроме того, в рамках учебы объясняют правовой статус и полномочия наблюдателей. По итогам обучающих семинаров предусмотрена процедура тестирования, которая позволит проверить качество полученных знаний», — рассказала председатель Общественной палаты Республики Нина Чиплакова.

В Рязанской области также проходят обучающие семинары для наблюдателей. Как рассказала председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина, в области будет работать 999 участковых избирательных комиссий, контролировать ход выборов и голосования должны более 2 тысяч наблюдателей. К работе по их подготовке привлекаются авторитетные политологи и юристы. В Краснодарском крае обучение наблюдателей уже завершилось — последний семинар там прошел 8 августа. В наблюдении будет задействовано порядка 6 тысяч общественников, которым предстоит контролировать ход голосования на почти 3 тысячах избирательных участках в течение трех дней.

«Безусловно, какие-то сложности в проведении избирательного процесса будут. И к этим сложностям мы должны подготовить наших наблюдателей», — говорит председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Одновременно ведется интенсивная работа по развитию взаимодействия общественных штабов с общественными организациями и политическими партиями.

Так, в Ярославской области были подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом общественных организаций региона. В частности, в наблюдении за выборами примут участие члены регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР), Союза женщин, представители профсоюзов, молодёжи. Председатель Ярославского регионального отделения АЮР Артём Иванчин возглавил юридическую группу штаба, которой предстоит обеспечить «весь ход кампании с позиции выборного законодательства и дать оценку возможным нарушениям или фейкам».

В Алтайском крае к общественному наблюдению привлекают членов ветеранских, молодежных, профсоюзных организаций, представителей сфер здравоохранения, спорта и просвещения, а также членов муниципальных общественных палат. В общей сложности к единому дню голосования общественный штаб подготовит более 3000 наблюдателей, которым предстоит работать на 1568 избирательных участках. Помимо этого общественники будут следить за голосованием онлайн, а в штабе будет организовано круглосуточное дежурство.

«Сегодня в штаб входит 17 человек. Во время наблюдения мы разделимся на группы, чтобы в каждой был как минимум один специалист по правовым вопросам, по медиа освещению, системный администратор. Каждая группа будет дежурить по шесть часов», — рассказал член краевой Общественной палаты Руслан Демаков.

Во Владимирской области были подписаны соглашения о сотрудничестве с организациями «Гражданская инициатива» и «Союз строителей Владимирской области». Всего в наблюдении за выборами будет задействовано 27 общественных организаций. В общей сложности на предстоящих выборах будут работать порядка 600 наблюдателей. Член регионального общественного штаба Илья Сперанский обращает внимание на то, что голосование продлится три дня, и это удобно и эффективно для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки в воскресенье.