Унеча, Брянская область, 15 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В участии в деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозревают 44-летнюю жительницу города Унеча Брянской области, сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе СУ СК по региону.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, не позднее 2017 года женщину назначили специальным пионером организации и она начала пропагандировать деятельность религиозной секты. Агитировала подозреваемая в общественных местах, приходила в дома к брянцам, распространяла запрещённую литературу. По месту жительства женщины во время обыска следователи изъяли документы запрещённой организации.

Женщина допрошена об обстоятельствах уголовного дела, на время следствия суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.