Чебоксары, , 14:58 — REGNUM В Чувашии в 2022 году снизился интерес абитуриентов к местным колледжам и техникумах, о чём свидетельствуют итоги приёмной кампании: за год конкурс снизился с 3 человек на место до 2,2. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 15 августа на планёрке в правительства первый заместитель министра образования и молодёжной политики Чувашии Алексей Лукшин.

Данные минобразования Чувашии https://cap.ru/

По его словам, в 2022 году в республике в колледжах и техникумах предусмотрено 2085 бюджетных мест по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также 4963 бюджетных мест для обучения специалистов среднего звена. Для поступления подано 16 114 заявлений, в том числе 14 тыс. человек заявили о желании получить специальность среднего специального образования.

Было отмечено, что наибольшим спросом у абитуриентов пользуются чебоксарские образовательные организации среднего профессионального звена — электромеханический и экономико-технологический колледжи, техникум строительства и городского хозяйства, профессиональный колледж имени Никольского, медицинский колледж.

«Необходимо дорабатывать работу со средним профессиональным образованием: конкурс на обучение составляет в среднем 2,2 человека на место, в прошлом году было 3 человека на место», — сказал первый замминистра образования Алексей Лукшин.

Чиновник добавил, для повышения качества образования и привлечения абитуриентов начали работу по объединению техникумов и колледжей.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев констатировал, что власти не смогли в этом учебном году реализовать «многие вопросы, которые запланировали», в части развития профессионального образования.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии реорганизация ждёт два региональных образовательных учреждения в Канаше — транспортно-энергетический и строительный техникумы. К 2024 году на базе «одного корпуса» канашского строительного техникума планируется создать второй в Чувашии центр опережающей профессиональной подготовки.

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