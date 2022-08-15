Москва, 15 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Политика накачивания киевского режима оружием и раздувания оборонных бюджетов стран НАТО чревата новой большой войной в Европе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Это очень опасная бизнес-стратегия, которая в перспективе грозит большой войной в Европе с подачи США. Причем первыми в топку этой войны попадут именно бывшие советские республики и страны соцлагеря, которых в НАТО брали как раз для того, чтобы быть буфером между Старой Европой и Россией. И если сейчас идет война до последнего украинца, то следующие на очереди — как раз они. Не думаю, что этого хотят народы этих стран, вот им и забивают голову пропагандой и русофобией. Но уверен, правда дорогу найдет», — сказал Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что прошедшая недавно конференция НАТО в Копенгагене подтвердила, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца. «Друзья» Украины договорились выделить еще 1,5 млрд евро на вооружение киевского режима.

Он также указал на готовность Польши, Словакии и примкнувшей к ним Чехии расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другого военного оборудования для Украины.

«Интерес первых двух стран хорошо понятен: они граничат с Украиной и активно строят планы по дележке украинского наследства после неизбежного краха режима Зеленского. Пока этого не случилось, Варшава и Братислава активно поддерживают свой военно-промышленный комплекс, а заодно освобождают склады от старого вооружения. Точно такой же мотив и у Праги. Как говорится, кому война, а кому — модернизация своего ВПК», — сказал Миронов.