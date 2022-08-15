Уфа, 15 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Новую технологию поиска месторождений газа и нефти создали ученые Евразийского научно-образовательного центра в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ilkasan 02 Молодые ученые в России

Сообщается, что коллектив ученых из вузов и научных организаций этого центра создали комплексную технологию геохимической съемки, при помощи которой стало возможным находить новые месторождения газа и нефти. Главным преимуществом этой технологии называются экономичность (поскольку отсутствуют затраты на поисковое бурение) и возможность оценить труднопроходимые для техники места.

Отмечается, что учёные размещают экспериментальные модуль-сорберы в почву на срок до 14 дней.

«Далее трубки из сорберов исследуются на хромато-масс-спектрометре для идентификации необходимых углеводородов. Полученные результаты обрабатывают с помощью программ математической статистики. Таким образом, на карте появляются возможные участки залежей нефти и газа», — сообщает пресс-служба.

Российские предприятия, которые занимаются аналогичными исследованиями, зачастую используют импортные материалы, которые обычно включены в полный пакет услуг и значительно увеличивают стоимость и время исполнения работ, при этом итоги испытаний новой технологии показали высокую эффективность по сравнению с промышленными аналогами.

Отмечается, что данной разработкой заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры. Данный проект башкирских учёных реализуется по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».