Душанбе, 15 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Военные учения США в Таджикистане — еще один эпизод в списке недружественных действий антироссийской направленности. Но Москва не обратит на это внимание. Об этом 15 августа в интервью ИА REGNUM рассказал российской специалист по Туркестану Аждар Куртов.

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Напомним, в Душанбе с 10 по 20 августа проходят военные учения «Regional Cooperation» («Региональное сотрудничество»), участие в которых принимают военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Эксперт отметил, что если Таджикистан «страдает исторической амнезией, то следует напомнить некоторые эпизоды становления и развития отношений с Россией».

«В свое время именно Россия сыграла ключевую роль в прекращении братоубийственной гражданской войны в Таджикистане. Прибывшие в республику миротворческие силы состояли из подразделений Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Но основным партнером, который взял на себя бремя урегулирования конфликта и предотвращения проникновения боевиков с территории соседнего Афганистана, была Россия», — сказал Куртов.

По его мнению, это обстоятельство таджикские власти «если и вспоминают, то в качестве ритуала и в форме дежурных фраз, приятных для Кремля во время встреч с российским руководством».

«Другой пример. Долгое время таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. По настоянию Душанбе они оттуда ушли. Возможно, не без подстрекательства со стороны США. К чему это привело, мы все прекрасно видим. Таджикистан при отсутствии необходимых финансовых и военно-технических ресурсов с трудом справляется с охраной своей границы. После ухода российских пограничников резко возрос поток наркотиков из Афганистана в страны Средней Азии, Россию и Европу», — отметил собеседник.

Куртов напомнил про скандал с российскими летчиками в 2011 году.

«Российские летчики летели из Афганистана и совершили вынужденную посадку в Таджикистане для дозаправки. Экипаж обвинили в контрабандных перевозках авиационного двигателя и незаконном пересечении границы. Приговор — 8,5 лет лишения свободы. Это абсолютно сфальсифицированные и явно недружественные действия антироссийской направленности», — подчеркнул аналитик.

Эксперт отметил, что, к сожалению, Россия тогда все это «проглотила».

«Нынешние учения ВС США в Таджикистане мало чем отличаются от вышеперечисленных эпизодов в российско-таджикских отношениях. И нынешняя реакция со стороны Москвы, вероятно, будет такой же, как и раньше. То есть ее не будет. Россия не будет лечить Таджикистан от провалов в памяти. Сейчас это бесполезно», — заявил российский эксперт.

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