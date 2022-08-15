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С 10 августа по 2 октября в России проходит Всероссийская спартакиада – 2022 по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.



Старты одновременно пройдут в 12 регионах России – Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской, Тульской, Новосибирской, Челябинской областях, Камчатском крае, Татарии и других.



В соревнованиях по 39 летним видам спорта примут участие более 9 тыс. сильнейших российских спортсменов, в том числе чемпионы и призёры Олимпийских игр, победители чемпионатов мира и Европы и всероссийских соревнований.



По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, Спартакиады по летним и зимним видам спорта будут традиционными и проходить в год, следующий за Олимпийскими играми.



Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, президент России Владимир Путин поручил правительству сделать всё, чтобы сохранить соревновательную активность спортсменов и организовать новые форматы соревнований.