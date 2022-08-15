Москва, 15 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Велогонщица Елизавета Ошуркова, представляющая Адыгею, стала победительницей групповой гонки на Всероссийской Спартакиаде. Соревнования прошли 15 августа в Москве.

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Ошуркова выиграла золотую медаль, преодолев дистанцию в 122,4 км за 3 часа 44 минуты 46 секунд.

Второе место заняла представительница Самарской области Марина Уварова. Замкнула тройку Седа Крылова из Краснодарского края.

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