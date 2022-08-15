Сеул, , 14:52 — REGNUM В Южной Корее решили разработать правила безопасного использования электросамокатов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления дорожного движения страны.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что проект направлен на установление новых стандартов безопасности и правил дорожного движения для таких устройств путем изучения факторов, влияющих на водителей на дороге, и пересмотра соответствующих норм и правил в стране и за рубежом.

Сообщается, что управление решило реализовать данный проект в связи с тем, что в последние годы в Южной Корее возросло количество аварий, связанных с электросамокатами.

В 2021 году, в таких авариях погибло 19 человек, а в первой половине 2022 года — 11 человек.