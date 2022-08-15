Сеул, 15 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Южной Корее решили разработать правила безопасного использования электросамокатов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления дорожного движения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Известно, что проект направлен на установление новых стандартов безопасности и правил дорожного движения для таких устройств путем изучения факторов, влияющих на водителей на дороге, и пересмотра соответствующих норм и правил в стране и за рубежом.

Сообщается, что управление решило реализовать данный проект в связи с тем, что в последние годы в Южной Корее возросло количество аварий, связанных с электросамокатами.

В 2021 году, в таких авариях погибло 19 человек, а в первой половине 2022 года — 11 человек.