Москва, , 14:49 — REGNUM Самые высокие объёмы импорта в Россию наблюдаются из азиатских регионов. Но дефицит некоторых товаров наблюдается, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Продовольственные товары Admoblkaluga.ru

«Например, импорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,3 миллиарда с начала года. Так же увеличился объем параллельного импорта в Россию с момента его запуска в начале мая этого года уже достиг почти $6,5 млрд, к концу года этот показатель может составить $16 млрд.

Однако на фоне роста импорта необходимо учесть несколько моментов.

Увеличение импорта связано в первую очередь с тем, что в условиях нарастания глобальной нехватки сырья и комплектующих многие компании, как и население, решили закупиться товарами впрок.

Также, несмотря на крепкий курс рубля, цены на зарубежные товары становятся дороже для российского рынка банально из-за высокого спроса, роста издержек, сложной логистики и дефицита товаров.

Дефицит товаров бьёт и по параллельному импорту. Так поставки смартфонов от Apple и Samsung упали на 90% с начала 2022 года. Вследствие этого падают и продажи. Так, доля продаж Samsung на российском рынке снизилась до 8,5% (месяцем ранее была на уровне 10,9%), а Apple — до 7% (месяцем ранее она составляла 9,7%).

Более того, многие продавцы дружественных стран начинают отказывать российским партнерам в отгрузках техники или снижать объёмы по схеме параллельного импорта, так как запасы товаров на их складах снижается, а производители не наращивают поставки.

Отдельные бренды или продукты теряют смысл поставок, по причине того, что из-за параллельного импорта цена в РФ становится запредельной для покупки и реализация товара усложняется.

Из-за растущего мирового спроса и дефицита товаров возрастает риск, что параллельный импорт не сможет полностью покрыть спрос на российском рынке, поскольку запасы товаров в дружественных странах ограничены.

Ожидать полноценного дефицита товаров и электроники в России не стоит, но отдельные бренды или товары всё-таки исчезнут из магазинов.

В общем, импорт зарубежной продукции для российского рынка решаем, однако вопрос доступности сложно технических товаров и комплектующих, а также оборудования для промышленности на данный момент остается открытым», — пояснил эксперт.

Как сообщало, в России выросла доля импорта с 17,4% в первом квартале 2022 года до 19,8% во втором квартале 2022 года. Изменения в основном произошли в оптовой торговле продуктами с 17,4% в первом квартале 2022 года до 19,8%, одеждой и обувью с 38,2% до 45,6%, коммуникационным и информационным оборудованием.

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