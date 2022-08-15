Москва, 15 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В российских магазинах к концу текущего квартала могут закончиться запасы премиальных наушников брендов Sennheiser, Marshall, Sony и JBL, сообщает «Коммерсант».

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Издание проверило наличие наушников указанных брендов на сайтах крупнейших магазинов электроники и убедилось в крайне ограниченном предложении.

«Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и других. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют», — сообщила руководитель направления «Аксессуары» в diHouse (входит в группу компаний «Ланит») Ольга Полоновская.

При этом ряд экспертов указал на то, что параллельный импорт не поможет решить возникшую проблему.