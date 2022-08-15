Лос-Анджелес, США, 15 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Актёр Дуэйн Джонсон уговорил Warner Bros. Discovery снять отдельный фильм о Чёрном Адаме без упоминаний Шазама (Закари Ливай). Об этом 15 августа пишет TMZ.

Кадр из трейлера Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам»

Как отмечает издание, персонаж Джонсона Чёрный Адам должен был появиться на экранах ещё в 2019, как противник супергероя Шазама. «Когда к нам пришёл первый набросок фильма, это было сочетание Чёрного Адама и Шазама: две истории происхождения в одном фильме. Когда я прочитал это, я просто понял нутром: «Мы не можем сделать этот фильм таким. Мы будем снимать «Черного Адама». Для Шазама было бы хорошо, если бы две истории происхождения сошлись в одном фильме, но не для Черного Адама», — объяснил актёр.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера «Чёрного Адама» запланирована на 21 октября 2022 года. Фильм поставил Жауме Кольет-Серра — в основу лёг одноимённый комикс издательства DC Comics.