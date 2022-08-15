* талиба — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 14:47 — REGNUM В афганской провинции Фарах один из боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был застрелен неизвестными боевиками. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Согласно источнику, боевики в упор расстреляли талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на проспекте Талар-Мехтаб административного центра этой провинции.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарахе пока не дали комментариев.

Недавно аналогичные убийства произошли и в других провинциях.