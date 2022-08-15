Грозный, 15 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал страны Запада, в которых уже даже дети объявляют себя трансгендерами, рассадниками разврата. Комментируя случай с четырехлетней девочкой в канадском городе Ванкувере, которая сообщила, что планирует сменить пол, а взрослые, в том числе её мать, восприняли это известие с ликованием, Кадыров обвинил Запад в духовном вымирании и деградации.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мало того, что эти чудовища в людском обличье сами нравственно деградировали, но еще и разлагают детей. Нет происходящему оправдания и тем более никакого разумного объяснения <…> Позор! Стыд и срам! Запад как был, так и остается рассадником извращенного разврата. Сплошное падение нравов, аморальность и распущенность! Чума на ваши дома, убогие дегенераты!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «гнусным и мерзким» поднятие ЛГТБ-флага над мечетью, расположенной в районе Моабит в центре Берлина. Он возложил ответственность за произошедшее в том числе и на всех мусульман Германии, которые позволили совершиться «мерзкой свистопляске в доме Аллаха», зная, что «всевышний уничтожал целые народы, погрязшие в грехе мужеложства посредством стихийных бедствий».