Тбилиси, 15 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Грузия экспортировала в июле товаров на $540 млн, что стало рекордом для страны. Об этом 15 августа сообщил на заседании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

«Если мы сравним с предыдущим годом, у нас в экспорте почти 40%-ный рост. Также хочу добавить, что данный показатель экспорта является рекордным в сравнении и с июлем предыдущего года, и с другими месяцами», — сказал глава правительства.

Он отметил, что объём экспорта в период с января по июль 2022 года выше прошлогоднего показателя на 37%. Объём импорта при этом вырос на 35%.

Напомним, после того, как международные торговые потоки были перенаправлены из-за антироссийских санкций, резко вырос поток грузов, идущих по Грузии из Турции и черноморских портов.