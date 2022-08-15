Донецк, 15 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Макеевка в ДНР. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:00 в представительстве зафиксировали атаку по Червогогвардейскому району Макеевки. Выпущено четыре снаряд калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по Петровскому району Донецка.