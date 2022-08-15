Тюмень, 15 августа 2022, 14:43 — REGNUM Тюменская область передала Краснодону и Краснодонскому району три автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Автомобили скорой помощи для Краснодона
Автомобили скорой помощи для Краснодона
Информационный центр правительства Тюменской области

«Краснодонским врачам скорой помощи — профессиональных успехов, а всем жителям Луганской земли — здоровья, счастья и мира», — напутствовал в дорогу тюменских водителей глава региона Александр Моор.

Он отметил, что система здравоохранения Тюменской области техникой обеспечена в необходимом объеме. В 2022 году приобретён 101 легковой санитарный автомобиль в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Автопарк скорой медицинской помощи в регионе насчитывает 178 единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область помогает восстанавливать инфраструктуру и экономическую жизнь Краснодонского района (ЛНР). Соглашение о сотрудничестве было подписано 5 июня 2022 года.

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