Тюмень, 15 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Тюменская область передала Краснодону и Краснодонскому району три автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Автомобили скорой помощи для Краснодона

«Краснодонским врачам скорой помощи — профессиональных успехов, а всем жителям Луганской земли — здоровья, счастья и мира», — напутствовал в дорогу тюменских водителей глава региона Александр Моор.

Он отметил, что система здравоохранения Тюменской области техникой обеспечена в необходимом объеме. В 2022 году приобретён 101 легковой санитарный автомобиль в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Автопарк скорой медицинской помощи в регионе насчитывает 178 единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область помогает восстанавливать инфраструктуру и экономическую жизнь Краснодонского района (ЛНР). Соглашение о сотрудничестве было подписано 5 июня 2022 года.