Тегеран, 15 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Иранские СМИ сообщили об обнаружении в афганской автоцистерне и конфискации партии наркотиков на таможенном посту Догарун в северо-восточном иранском остане (провинции) Хорасан-Резави.

https://34.мвд. рф/ Изъятые наркотики

«После тщательного досмотра и вскрытия цистерны было обнаружено 100 упаковок с синтетическими наркотиками приблизительным весом 100 килограммов», — уточнил заместитель по юридическим и надзорным вопросам таможни Ирана.

Официальные лица Ирана заявили, что за последние четыре месяца на таможне Догарун было изъято 19 килограммов наркотиков.