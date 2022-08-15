Минск, , 14:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от горисполкома Минска кардинально разобраться с долгостроем Газпрома и другими незаконченными стройками, передает 15 августа БелТА.

Александр Лукашенко Официальный сайт президента Республики Беларусь

Белорусский лидер назвал эти объекты «памятниками бесхозяйственности», потребовав принять «кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья».

«Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство новых офисов для «Газпром Трансгаз Беларусь» началось в 2015 по личному разрешению президента Белоруссии Александра Лукашенко, но уже в 2016 году было заморожено. Среди причин остановки строительства назывались проблемы фундамента.

В 2020 году работы были возобновлены с привлечением итальянского генподрядчика Codest International и вскоре вновь законсервированы.