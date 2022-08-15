Лукашенко потребовал решить проблему долгостроев в Минске
Минск, 15 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от горисполкома Минска кардинально разобраться с долгостроем Газпрома и другими незаконченными стройками, передает 15 августа БелТА.
Белорусский лидер назвал эти объекты «памятниками бесхозяйственности», потребовав принять «кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья».
Как сообщало ИА REGNUM, строительство новых офисов для «Газпром Трансгаз Беларусь» началось в 2015 по личному разрешению президента Белоруссии Александра Лукашенко, но уже в 2016 году было заморожено. Среди причин остановки строительства назывались проблемы фундамента.
В 2020 году работы были возобновлены с привлечением итальянского генподрядчика Codest International и вскоре вновь законсервированы.