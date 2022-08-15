Молдавия, , 14:37 — REGNUM Многократные повышения Нацбанком Молдавии ставки рефинансирования в течение последнего года привели к тому, что средний размер ставки по кредитам в стране вырос на 70%. Об этом, как передаёт 15 августа телеканал Accent TV, заявил эксперт в области экономики Института развития и социальных инициатив (ИРСИ) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

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Он прокомментировал повышение базовой ставки до 21,5%. Нацбанк поднимает её с конца 2020 года, когда ставка составляла 2,65%.

«В последний раз более высокий базовый курс, чем сегодня, был отмечен в декабре 2000 года, когда Республика Молдавия пережила глубокий кризис, связанный с обесценением национальной валюты, и имела чрезвычайно высокую инфляцию», — отметил эксперт.

По словам Ионицэ, правительство Молдавии в бюджете на текущий год заложило самый большой в истории дефицит. Его планируется покрыть за счёт займов, поэтому рост ставки рефинансирования затронет и эту сторону. Если в прошлом году государственные займы брали в молдавских банках под 5,53%, то теперь ставка выросла до 20,5%.

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